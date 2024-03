Prefeito de Caxias participa de fórum sobre futuro do transporte rodoviário - Divulgação

Publicado 12/03/2024 19:53

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, participou, nesta terça-feira (12/03), da abertura do 1º fórum "RJ Eletromobilidade - Nova Matriz Energética e o Futuro do Transportes Rodoviário por Ônibus no Estado do Rio de Janeiro". O evento acontece nos dias 12 e 13 de março, no Estádio de Remo da Lagoa, na Zona Sul do Rio, e é promovido pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ), em parceria com a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram).



O encontro conta com a presença de representantes de todo o país para discutir o futuro do transporte público do Estado tendo como foco a eletrificação do setor e a sustentabilidade. Foram convidados especialistas em operações de sistemas de ônibus elétricos, profissionais do setor de mobilidade urbana, fabricantes de veículos e equipamentos, fornecedores, membros da comunidade acadêmica, além de técnicos de órgãos gestores municipais e do poder público e representantes da sociedade civil.

Durante o fórum, serão discutidas ideias e oportunidades para mais investimentos em veículos rodoviários de transporte coletivo de propulsão elétrica, com opções ambientalmente seguras e viáveis para o transporte público de qualidade do Estado do Rio de Janeiro. No primeiro dia de discussões estiveram presentes o governador Cláudio Castro, o secretário de Estado de Transporte e Mobilidade, Washington Reis, o presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias, entre outras autoridades.



De acordo com o presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias, um dos objetivos do fórum é construir uma cultura de eletromobilidade no Estado do Rio de Janeiro.

“Esse fórum é uma solicitação do secretário Washington Reis. É uma oportunidade para aprendermos com estados e municípios que já estão utilizando coletivos elétricos, com exemplos que nos ajudem a tomar as melhores decisões na hora de substituir os veículos a diesel, sempre pensando na sustentabilidade”, declarou o presidente.