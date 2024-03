Prefeitura de Caxias inaugura sede da secretaria da mulher - Divulgação

Prefeitura de Caxias inaugura sede da secretaria da mulherDivulgação

Publicado 11/03/2024 16:49

Duque de Caxias - A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias inaugurou a sede da Secretaria da Mulher, na Rua Souza Renha, nº 9, bairro Parque Santa Marta. A Pasta é um organismo de políticas públicas voltadas à promoção e defesa dos direitos da mulher. Ainda de acordo com a Secretaria, o objetivo é desenvolver ações que visem o rompimento do ciclo de violência doméstica e a diminuição dos índices de feminicídio na cidade.



Segundo a secretária Municipal da Mulher, Juliana do Táxi, a missão da Secretaria é promover e garantir o diálogo com diferentes setores da cidade.

“A nossa atuação está orientada pelos pressupostos que norteiam os Direitos Humanos, a fim de contribuir para a melhoria de vida das moradoras do município”.



A gestora da Pasta também reforçou que a violência contra a mulher é identificada pelas atitudes contra todas as faixas etárias, econômicas e étnicas.

“Qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher deve ser combatido”, explicou Juliana.



Já o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, ressaltou a importância da inauguração da sede da Secretaria Municipal da Mulher. O Chefe do Executivo também parabenizou a todos os profissionais que trabalham para que sejam garantidos os direitos das mulheres.

“Temos a obrigação de promover uma cultura de respeito e igualdade”, finalizou o prefeito.