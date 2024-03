Caxias inaugura UTI neonatal no Hospital de Saracuruna - Divulgação

Caxias inaugura UTI neonatal no Hospital de SaracurunaDivulgação

Publicado 11/03/2024 16:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias fez a entrega da nova UTI Neonatal do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). A inauguração contou com a presença do governador Claudio Castro; do prefeito Wilson Reis; das secretárias de Saúde Estadual, Claudia Mello, e Municipal, Célia Serrano; entre outras autoridades estaduais e municipais.

Caxias amplia UTI neonatal do Hospital de Saracuruna Divulgação



O governador Cláudio Castro falou da alegria em ver a transformação pela qual vem passando o Hospital Adão Pereira Nunes, fruto da parceria entre estado e município. O governador Cláudio Castro falou da alegria em ver a transformação pela qual vem passando o Hospital Adão Pereira Nunes, fruto da parceria entre estado e município.

“Quando se tem competência, parceria, a gente pega o pouco e transforma em muito. No momento de maior agonia de uma mãe, saber que ela estará em um ambiente de qualidade e com equipamentos únicos, nos deixa emocionados”, afirmou o governador Cláudio Castro.



Com a reforma total da UTI Neonatal, o espaço foi ampliado e ganhou equipamentos de última geração, passando de 15 para 23 leitos. Do total de novos leitos, 15 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 8 de Unidade Intensiva (UI), proporcionando abordagem mais adequada para atenção ao recém-nascido prematuro ou de baixo peso. A unidade passa a contar também com 23 poltronas para as mães ficarem ao lado dos seus filhos, com régua de gases, berços aquecidos, respiradores de alta frequência e monitores multiparâmetros. Além disso, a UTI ganhou duas incubadoras de transporte, uma unidade de calor radiante para procedimentos como cateterismo, bomba de infusão, aparelho de ultrassonografia portátil, eletrocardiógrafo portátil e sonar detector de batimentos cardíacos.

Todos os equipamentos são monitorados por câmeras instaladas nos leitos e projetadas em uma tela de 55’ central, localizada no Posto de Enfermagem; e outra tela de 55’ no berçário intermediário.



Para o prefeito Wilson Reis, os frutos dessa parceria de sucesso entre o Governo do Estado e Governo Municipal, principalmente na área da saúde, têm feito a diferença para pacientes que buscam atendimento no município.

Caxias amplia UTI neonatal do Hospital de Saracuruna Divulgação

“Desde a sua municipalização, o Adão Pereira Nunes vem passando por diversas reformas e ampliação de serviços, confirmando a unidade como referência para a população. Os modernos equipamentos e novos leitos da UTI Neonatal é mais uma grande conquista, para que o hospital siga batendo recordes na prestação de serviços”, destacou Wilson Reis.



Reforma geral, novos equipamentos e ampliação de serviços no Hospital Municipalizado

Desde 19 de janeiro de 2022, quando o Hospital Adão Pereira Nunes foi municipalizado, a unidade vem passando por uma reforma geral, possibilitada por recursos liberados pelo Governo do Estado. Atualmente, os pacientes já encontram diversos setores reformados e humanizados na unidade, como o Centro Obstetrício, a sala de Pronto Atendimento, a Ortopedia, Sala Intermediária e Vermelha, a Emergência Pediátrica e a Adulta, bem como as enfermarias, entre outros. As instalações do Adão Pereira Nunes foram totalmente climatizadas após a municipalização.

Um dos resultados foi o aumento no número de leitos, que passou de 360 para 444. Outra melhoria implantada na fase de municipalização foi a criação do serviço de ressonância magnética, que agilizou os diagnósticos. O Centro de Imagem também foi beneficiado com a aquisição de um tomógrafo computadorizado de 160 canais e Raio-X digital.

O Hospital é uma referência no atendimento de emergência, por conta de sua excelência nas áreas de neurocirurgia, cirurgia vascular, ortopédica e bucomaxilofacial, além da geral. Há dois anos, a unidade realizava, em média, 700 intervenções cirúrgicas por mês e, atualmente, faz cerca de 1.700. O serviço de Cirurgia Pediátrica, único especializado na Baixada, é outro orgulho do hospital.



O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) está localizado na Rod. Washington Luiz 109, BR-040, s/nº - Jardim Primavera - Duque de Caxias – RJ.