Faetec - Divulgação

FaetecDivulgação

Publicado 12/03/2024 20:04

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, está com inscrições abertas para cursos de Qualificação Profissional na Baixada Fluminense. São oferecidas 80 vagas destinadas a mulheres em situação de vulnerabilidade social ou vítimas de violência. Essa iniciativa faz parte do Programa Pronatec Mulheres Mil. As inscrições devem ser feitas presencialmente, até 15 de março.

Podem se candidatar mulheres a partir de 16 anos que se encontrem em situação de vulnerabilidade social ou sejam vítimas de violência, residentes em áreas com infraestrutura precária. O encaminhamento das candidatas pode ser feito através dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs e CIAMs) ou outros órgãos de políticas para mulheres.

Os cursos disponíveis incluem Assistente de Logística, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos e Operador de Computador. As aulas serão ministradas nos polos Faetec localizados em Duque de Caxias (Unidade Pedro Ramos), Japeri, Magé (Unidade Centro) e Queimados.

Para efetuar a matrícula, as interessadas devem comparecer à unidade da Faetec escolhida, portando RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e a ficha de matrícula fornecida pelo CEAM ou CIAM. O início das aulas está previsto para 18 de março.

Lista de vagas:

- FAETEC DUQUE DE CAXIAS - PEDRO RAMOS

Assistente de Logística – 20 vagas

Local de inscrição: CEAM Idacilde de Prado Lameu

Alameda Rui Barbosa Lote 08 quadra 17 - Jardim Primavera

Telefone: (21) 97907-0853