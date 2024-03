Castração é um procedimento altamente seguro e eficaz no controle populacional de cães e gatos urbanos - Divulgação

Publicado 13/03/2024 17:13

Duque de Caxias - Neste sábado (16), a Unidade Móvel de Esterilização e Educação em Saúde (UMEES) estará na Praça do Jardim Gramacho (em frente à Escola Estadual Lara Vilela). Os serviços e agendamentos são destinados à castração gratuita de cães e gatos.

A unidade estará realizando agendamento no sábado (16), das 08h às 17h, não sendo necessária a presença do animal. Os responsáveis deverão levar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência (original e xerox). A castração acontecerá no decorrer da semana, e não será realizado castração em cadelas.

A UMEES roda diversos distritos do município a fim de atender à população, viabilizando o serviço essencial para a saúde dos animais. A castração oferece grandes benefícios para os pets. Em fêmeas, o procedimento diminui o risco de câncer de mama e em machos evita-se o câncer de testículo, além de reduzir problemas de próstata.