Publicado 13/03/2024 17:24

Duque de Caxias - Em mais uma temporada de cursos gratuitos, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias está com inscrições para a Oficina de Teatro e para o Treinamento Físico e Corporeidades.

A Oficina de Teatro terá início em 2 de abril, no Teatro Municipal Armando Mello, com aulas sempre às terças e sextas, em três horários: das 10h às 12h, das 14h30 às 16h30 e das 17h às 19h. A Oficina é destinada ao público com idade a partir dos 14 anos e vai abordar o estudo prático dos elementos criativos e fundamentos da atuação, como o estado interior, ação, visualização, vontade e contra vontade, imaginação, memória, estudo da palavra, ritmo, construção do personagem e criação de cena.

Já o Treinamento Físico e Corporeidades é destinado ao público a partir dos 16 anos e consiste na troca de experiências a céu aberto, com uma rotina de treinos voltados para o aprimoramento corporal do intérprete. A atividade vai estimular, por meio de técnicas e sistemas de treinamento físico, a construção de um intérprete visceral, aprimorando a execução do movimento mais simples ao mais complexo. Os treinos vão ocorrer todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, na Praça Ulysses Guimarães, no bairro Jardim 25 de Agosto, em Duque de Caxias, com início no dia 04 de abril.

As inscrições para os cursos terminam no dia 22 de março e devem ser preenchidas por meio de formulário on-line

O Teatro Municipal Armando Mello, onde será feita a Oficina de Teatro, fica localizado na Av. Frei Fidélis, s/nº, no Shopping Center de Duque de Caxias (Terminal Rodoviário).