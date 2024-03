Luciene Santinha desfila na Grande Rio desde os seis anos - Guilherme Santanna/Divulgação

Luciene Santinha desfila na Grande Rio desde os seis anosGuilherme Santanna/Divulgação

Publicado 13/03/2024 17:31

Duque de Caxias - A musa da Grande Rio Luciene Santinha ainda está colhendo frutos da sua estreia este ano. Por onde passa é reconhecida pela população de Duque de Caxias, que assistiu ao desfile da escola pela televisão. A agremiação ficou na terceira colocação.

"Sou uma mulher abençoada e agradecida a todos que me acompanham na minha caminhada no mundo do samba e em especial na minha Grande Rio. Onde tenho muitos amigos que sempre me dão as mãos, poderia citar vários, mas não posso deixar de falar da vice-presidente Tati Oliveira, que um dia foi passista e agora exerce um cargo tão importante, mas nunca deixou de ser humilde e de me ajudar. Ser musa da comunidade traz uma grande responsabilidade, sendo um compromisso de parceria com a escola e com todos os caxienses. O carinho que tenho recebido da rainha de bateria Paolla Oliveira e das pessoas não tem preço. Minha vida deu um giro de 180º e agradeço a toda presidência e em especial ao meu presidente de Honra Jayder Soares por toda essa mudança na minha vida. E que venha o carnaval de 2025!", disse a musa da Comunidade da Grande Rio, Luciene Santinha.

A musa começou a fazer parte da Grande Rio desde os seis anos de idade, com passagem pela ala das crianças, passista mirim, passista oficial, grupo show, rainha das passistas e grupo de pandeiristas. Em 2015 conquistou o troféu Estandarte de Ouro como melhor passista.

É uma das fundadoras do projeto Samba de Ouro, que ensina a crianças, jovens e adultos a arte do samba no pé, na quadra da Grande Rio.