Mesa diretora da Câmara de Duque de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 14/03/2024 19:46

Duque de Caxias - Na última sessão plenária, o vereador Michel Vila Nova (PSDB) comentou as suas duas emendas individuais impositivas direcionadas para a reforma e ampliação do Centro Municipal de Saúde. Segundo ele, as obras irão permitir um aumento na capacidade de atendimento, reduzindo as filas e garantindo um serviço mais ágil e eficaz.

“Destinei no ano de 2023, o montante em cerca de R$774 mil e, no atual ano, mais R$728 mil, o que totaliza pouco mais de R$1,5 milhões. Esta decisão reflete não apenas o meu compromisso, mas o comprometimento de toda a nossa equipe com a melhoria das condições de saúde dos cidadãos”, ressaltou o vereador Michel Vila Nova.

Indicações

A pedido do presidente Celso do Alba (MDB), o primeiro secretário, vereador Claudio Thomaz (União Brasil) fez a leitura de projetos, requerimentos concedendo moções e das indicações dos vereadores Marquinho da Pipa (MDB), solicitando a implantação de redutor de velocidade na rua Pequim, confluência com a Avenida Anhangá, em Parada Morabi, no Terceiro Distrito; e de Michel Vila Nova, apontando para a necessidade de um estudo a fim de formalizar uma parceria público-privada para implementar nas unidades de ensino da Rede Municipal, a iluminação ativada por sensor de movimento.