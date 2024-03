Trap na Cena - Chefin - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2024 18:40 | Atualizado 15/03/2024 18:43

Duque de Caxias - Neste sábado, a partir das 19h, Xerém vai receber um festival de música. O evento acontece no Espaço Rio Sul, com classificação de 16 anos. Os ingressos ainda estão a venda com preços a partir de R$ 30.

A noite vai ser animada com nomes como Chefin, um dos grandes nomes do trap nacional, Pagode do Adames, Yara Vellasco, DJ Bacalhau e uma atração surpresa.

O local está localizado na rua Dr. Sabino Árias, próximo ao número 45, em Xerém.