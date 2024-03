Prefeitura de Caxias e PM renovam parceria na área da educação - Divulgação

Publicado 15/03/2024 18:17

Duque de Caxias - O lll Colégio da Polícia Militar realizou, nesta sexta-feira (15/03), a solenidade de assinatura do Termo de Convênio entre a Secretaria de Estado de Polícia militar, a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e a Fundec. O evento aconteceu na instituição de ensino, situada no bairro Jardim Gramacho, e contou com a presença do prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis; do deputado estadual Rosenverg Reis; do presidente da Fundec, Jonas Santana, e do secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Cel PM Luís Henrique Marinho Pires.



Segundo a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, a renovação do termo de convênio é essencial para estabelecer parcerias e visar objetivos comuns.

“O convênio formaliza a colaboração e permite que combinem recursos, conhecimentos e esforços, com o objetivo de executar projetos educacionais”.



Ainda de acordo com a militar, a renovação da assinatura é extremamente relevante para a população porque promove o desenvolvimento cultural.

“A parceria estabelecida por meio do convênio proporciona um ambiente para o intercâmbio de conhecimentos, melhores práticas e experiências educativas para os estudantes”.



Para o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, a solenidade de Assinatura do Termo de Convênio contribui de forma enriquecedora para as instituições envolvidas e a cidade. O chefe do Executivo Municipal também ressaltou que, ao formalizar as relações por meio do documento, consequentemente fomenta a promoção da cooperação, eficiência e transparência nas relações entre as entidades públicas.

“O trabalho pedagógico desenvolvido no lll Colégio da Polícia Militar é excelente. O comprometimento com o ensino influencia positivamente a comunidade escolar e prepara os alunos para se tornarem cidadãos responsáveis”, concluiu o prefeito.