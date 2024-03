Mês do artesão tem programação especial em Duque de Caxias - Divulgação

Mês do artesão tem programação especial em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 19/03/2024 18:50

Duque de Caxias - Nesta terça-feira (19), é celebrado o Dia do Artesão, e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, em parceria com os coletivos de artesanato local, está promovendo, desde o início do mês, uma série de atividades envolvendo a categoria, que é fundamental para o fortalecimento da nossa identidade cultural e para desenvolvimento da economia criativa do município.

Confira a programação das ações em comemoração ao dia do Artesão no município:

* Dia 19 de março (terça-feira), das 9h às 17h:

- Feira da Economia Solidária de Duque de Caxias: oficinas e roda de conversa. Local: Praça Roberto Silveira, Jardim 25 de Agosto.

* Dia 21 de março (quinta-feira), das 9h às 17h:

- Oficina da Feira Arte e Artesanato: corte de cabelo e oficina de bijuterias. Local: Praça Roberto Silveira, Jardim 25 de Agosto;

- Feira do Artesão: feira de artesanato e doação de livros. Local: Alameda Esmeralda, 21, Jardim Primavera (Praça da Prefeitura).

*Dia 22 de março (sexta-feira), das 9h às 17h:

- Festival Ela Empreende: oficinas, roda de conversa e desfile de moda. Local: Praça Ulysses Guimarães, Jardim 25 de Agosto.

* III Encontro dos Artesãos de Duque de Caxias

Dia 26 de março (terça-feira), das 9h às 13h:

Fechando as atividades comemorativas, a SMCT realizará, em 26/03, o III Encontro dos Artesãos de Duque de Caxias, das 9h às 13h, no Museu Ciência e Vida (Jardim 25 de Agosto). As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até 22/03, acessando o link: https://forms.gle/QaAQ8WvYxpeP8Dj78