Chuva: Prefeitura de Caxias intensifica trabalho de limpeza de rios

Publicado 22/03/2024 21:44

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira (22/03), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, intensificou o trabalho de limpeza e desassoreamento de rios e bueiros da cidade, com o objetivo de reduzir os impactos em casos de chuvas extremas previstas para este fim de semana. Hoje, as equipes já estiveram na Rua Primavera, em Vila Maria Helena, no canal Jacques de Molay, na Avenida São Paulo e na Rua Invernada, entre outras localidades.

Nos bairros, a Superintendência de Limpeza Urbana segue atuando no recolhimento do lixo, que acontece rotineiramente três vezes por semana, e solicita à população para que não jogue resíduos nas ruas, aguardando a passagem do caminhão coletor. Para retirada de entulho e coleta, o órgão mantém à disposição da população os telefones 2674-9090 e 2674-9017. As solicitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

É fundamental que os moradores sigam as orientações de segurança da Defesa Civil e tomem medidas preventivas. A Prefeitura também pede à população de regiões consideradas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou pontos de apoio e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199, ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193. Pede, também, que fiquem alerta ao acionamento das sirenes para mobilização de moradores expostos a perigo ou risco. Para receber sinais de alerta, o morador deve enviar mensagem de SMS para o número 40199 e informar seu CEP.