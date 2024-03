Homenagem ao Dia da Cultura expõe trabalho de artistas na Câmara de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 22/03/2024 21:59

Duque de Caxias - O Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias promoveu um evento celebrativo ao Dia Municipal da Cultura. Lançamento de livro, exposições e apresentação musical marcaram o encontro que recebeu munícipes, parlamentares e artistas da cidade.



O Dia Municipal da Cultura é celebrado em Duque de Caxias no dia 20 de março, desde 2005. Na ocasião, foi sancionada a Lei em homenagem a Francisco Barbosa Leite, artista cearense, radicado no município em 1996, ano da sua morte.

O evento deste ano iniciou com a exaltação da história desse artista. A Diretora do Instituto Histórico, Tânia Amaro, realizou uma menção sobre a contribuição de Barbosa Leite ao município e destacou a importância de se exaltar a arte e a cultura dentro da Câmara Municipal da cidade, “o Instituto está na ativa de 1973. A partir dos anos 2000 ele passa por uma revitalização que objetivou justamente isso: intensificar a valorização da arte e cultura do município. Aqui, além de todo acervo histórico da cidade, o visitante poderá estudar, pesquisar e apreciar os talentos de muitos artistas que, às vezes, ficam sem espaço para expor os seus trabalhos. Nós estaremos sempre de portas abertas”.



O Presidente da Comissão de Cultura e Educação, Vereador Alex Freitas, também destacou a importância da exaltação da cultura do município, “eu sempre me faço presente nesses eventos, pois acredito que a educação e a cultura devem caminhar juntos. A educação forma e a cultura liberta. É muito gratificante poder contribuir com os fazedores de cultura do nosso município que muito fazem pela nossa cidade. O nosso mandato é participativo e eles podem contar sempre com esta Casa.” Os parlamentares Nivan Almeida e Junior Uios (União Brasil) também fizeram questão de prestigiar o evento.



Para retratar Duque de Caxias através de personagens importantes e o cotidiano da cidade, Wilson Gonçalves, que já compôs o Legislativo do município, lançou o livro Crônicas de Albuquerque, "o livro é um passeio sobre fatos históricos ocorridos com personagens importantes da nossa cidade. Ele possui um caráter cômico, como toda crônica, mas também trata das questões geográficas e históricas do município para reavivar a nossa cultura".

O lançamento do livro foi a cereja do bolo do evento que contou com a exposição de várias artes que retratavam o município nas suas mais variadas formas. Para os artistas, a oportunidade de mostrar o trabalho foi excepcional.

“Hoje é um dia histórico, ao meu ver. Esse espaço representa um dos símbolos da história de Duque de Caxias. É incrível fazer parte de tudo isso, hoje.” Afirmou o artista visual, Marcos Maciel. “Eu acho importante para o município expor as artes e os artistas que ele tem. Muita gente não conhece o nosso trabalho porque não tem oportunidade de conhecer. O Instituto sempre abre as portas e contribui muito para que a nossa arte chegue às pessoas,” concluiu Lúcia Nogueira, artista plástica.



Além deles, os artistas plásticos Rafael Agostini e Robinson Oliveira e os artistas visuais José da Silva e Sérgio Xavier também apresentaram os seus trabalhos. Após a abertura do evento, o público foi convidado a passear pelo Instituto para apreciar as pinturas, fotos, ilustrações, artesanato e o livro lançado sobre o município.

Homenagem

Uma tarde dedicada ao reconhecimento de pessoas que, por meio de seus serviços, ajudam o município de Duque de Caxias a se desenvolver nas suas mais diversas áreas. O evento presidido pelo vereador Marquinho Dentista (União Brasil) lotou o plenário da Câmara.



Policiais militares, médicos, empresários, autoridades religiosas marcaram presenças. Na ocasião foram entregues moções de aplausos, títulos e medalhas.

“Fico muito feliz de fazer este trabalho. Agradeço pela oportunidade dessas amizades, desses trabalhos em conjunto, e é sempre bom homenagear quem, realmente, merece a homenagem”, destacou o anfitrião, Marquinho Dentista.



O presidente da Casa, Celso do Alba (MDB), fez questão de parabenizar Marinho Dentista pela sua atuação na 19ª Legislatura.

“Quero parabenizar você pelos bons serviços prestados à população de Duque de Caxias. É muito difícil legislar. Eu sei das dificuldades que você está encontrando, mas o maior é o que está em nós, e você vai continuar fazendo a diferença”.

Homenageado com a Medalha Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, o médico Henrique Carneiro de Oliveira, falou em nome dos agraciados, ressaltando a importância de todos no desenvolvimento do município. Policiais militares receberam a Medalha Bravura Duque Caxiense e a tenente Caroline Pinho falou desta responsabilidade.

“É muito importante quando valorizam o profissional, quando valorizam o que a gente faz, quando a gente tem certeza de que está tudo bem”.