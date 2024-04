Caminhadada pela conscientização do autismo - Divulgação

Publicado 17/04/2024 17:26

Duque de Caxias - A Vll Caminhada Pela Conscientização do Autismo de Duque de Caxias acontece no dia 27/04, na Baixada Fluminense. A concentração do evento será às 15h, na Praça Humaitá, e o trajeto será pela Avenida Brigadeiro Lima e Silva, descendo pelo Viaduto Paulo Lins até a Praça do Pacificador, com previsão de término às 17h.

A caminhada, organizada pelo AMARE (Amigos dos Autistas Reunidos), tem o objetivo de promover o conhecimento e a sensibilização acerca do Autismo, a fim de que o indivíduo seja compreendido e acolhido adequadamente em todos os lugares e principalmente atendido em suas necessidades.