Domingo Divertido está de volta ao Caxias Shopping - Divulgação

Domingo Divertido está de volta ao Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 16/04/2024 20:20

Duque de Caxias - Domingo Divertido retorna à programação do Caxias Shopping com atrações especiais para crianças de todas as idades. O evento gratuito, que acontece na Praça de Alimentação, às 16h, promete uma tarde repleta de espetáculos teatrais, atividades especiais e muita animação.

Para inaugurar a temporada de diversão, no próximo domingo, dia 21, o destaque será o espetáculo infantil “O Livro Mágico da Emília”. Inspirada no universo de Monteiro Lobato, a peça teatral narra a descoberta de um livro encantado por parte da boneca Emília, encontrada no baú do Visconde. Num passe de mágica, os personagens saem das páginas para viverem aventuras ao lado da boneca. Já no domingo seguinte, dia 28, “A Magia da Diversão” invadirá o empreendimento da Baixada Fluminense, encantando os pequenos com incríveis números de mágica.

Para mais informações sobre o Domingo Divertido, a programação completa está disponível em caxiasshopping.com.br.

SERVIÇO - Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: Início às 16h

Local: Praça de Alimentação

Programação:

21/04 – Teatro: O Livro Mágico da Emília

28/04 – A Magia da Diversão