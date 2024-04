Projeto Viver Mais em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 16/04/2024 19:40

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Terceira Idade de Duque de Caxias prossegue até sexta-feira (19) com as atividades do Projeto Viver Mais. O objetivo é atender e oferecer melhor qualidade de vida e dignidade às pessoas idosas da cidade, passando por diversos bairros do município.

O Projeto Viver Mais conta com uma equipe multidisciplinar, com atendentes, enfermeira, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, nutricionista, fisioterapeuta, profissional de educação física, psicólogo, entre outros. O programa realiza um atendimento itinerante à população, focado na terceira idade. Entre os serviços prestados, estão as aferições de pressão arterial, glicemia e saturação, que detectam problemas respiratórios e cardíacos, além de diabetes.

O atendimento acontece, das 8h às 16h, nos seguintes locais:

* Quarta-feira (17/04)

Rua Manoel Rodrigues Pereira – Imbariê;

* Quinta-feira (18/04)

Praça Roberto Silveira – Centro;

* Sexta-feira (19/04)

Rua Massapê, n.60 - Santa Cruz da Serra.