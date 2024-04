Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalhoMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 12/04/2024 18:50

Duque de Caxias - O segmento da Construção está entre os que mais oferecem oportunidades de emprego no setor industrial pela Baixada Fluminense. As contratações para a área representaram, nos meses de janeiro e fevereiro, 40,1% do total das vagas geradas na indústria da região (+930). A análise de Firjan feita por meio da Plataforma Retratos Regionais mostra que Duque de Caxias está entre as cidades que mais tiveram ofertas.



O cenário regional espelha o resultado registrado no estado do Rio de Janeiro, em que o segmento está entre os que mais criaram postos de trabalho com carteira assinada. Ao todo, pelos municípios fluminenses, foram contabilizados 6,6 mil novos empregos para na Construção nos dois primeiros meses do ano. Pelos demais municípios do estado, somadas as contratações nas demais áreas industriais, foram contabilizados 10.387 novos postos de trabalho.



“Percebemos uma retomada nas oportunidades para o segmento da Construção que, passou por período de baixa, mas tem um histórico positivo na região. A expectativa é que a formação de mão de obra qualificada para a região contribua para o desenvolvimento”, destacou o presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, Carlos Erane de Aguiar.



Em Caxias e Região, 45% das 417 vagas ofertadas em janeiro e fevereiro de 2024 foram para atividades na Construção. Com esse resultado, o setor apresenta crescimento se comparado com o ano anterior, quando no mesmo período de 2023, o saldo de contratações foi negativo.

“O resultado desses dois primeiros meses do ano é muito positivo e pode demonstrar uma tendência para o ano. Vamos seguir atuando para apoiar o crescimento das empresas da região”, destacou o presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone, lembrando que a participação de empresários em feiras especializadas têm sido uma alternativa para que as empresas estejam atualizadas às tendências do mercado melhor se desenvolver.



A plataforma Retratos Regionais da Firjan tem como base o saldo de vagas formais disponibilizado no Caged. No painel setorial estão dados específicos dos setores industriais. Em painel regional, que também permite a busca por município, é apresentado o cenário geral de empregos, incluindo todos os grandes setores.



Unidades da Firjan SENAI oferecem cursos para o segmento da Construção pela Baixada



Nas unidades da Firjan SENAI em Nova Iguaçu e Duque de Caxias são ofertados cursos profissionalizantes gratuitos para diferentes atuações. Para atuação no segmento da Construção há, por exemplo, cursos na área de elétrica, com formação em Eletricista de Obras e Eletricista Predial. Os interessados podem se inscrever a uma das 125 vagas disponíveis no momento, para as especializações que estão com início das aulas previsto para o mês de maio.