Publicado 12/04/2024 18:11

Duque de Caxias - O grupo de animadores do projeto “Plateias Hospitalares”, desenvolvido pela organização Doutores da Alegria, proporcionou uma tarde divertida aos pacientes e acompanhantes do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias.



A alegria ficou por conta da apresentação do clássico da literatura infantil "Pluft, o Fantasminha", escrito por Maria Clara Machado e encenado pelo grupo Cia Pequod. A apresentação conta a história do fantasminha simpático que tem medo de gente e sua relação de amizade com a menina Maribel.

O espetáculo, que homenageia o centenário de Maria Clara Machado, tem duração de 45 minutos e foi adaptado para o ambiente hospitalar, com direção de Miguel Vellinho e narração de Diego Dienner. No elenco, Caio Passos, Liliane Xavier, Márcio Nascimento, Mariana Fausto, Marise Nogueira e Raquel Botafogo levam toda a magia do teatro para as crianças, familiares, servidores e colaboradores da instituição.



