Prefeitura de Caxias começa preparativos para festa de Santo AntônioDivulgação

Publicado 11/04/2024 19:07

Duque de Caxias - O prefeito Wilson Reis recebeu, no seu gabinete, representantes da igreja de Santo Antônio e da romaria do Pilar, a fim de discutir os primeiros passos para os tradicionais eventos alusivos ao dia do padroeiro de Duque de Caxias, que já fazem parte do calendário oficial da cidade.

A festa acontecerá entre os dias 12 e 16 de junho, e serão cinco dias de muita comemoração, comidas típicas, danças e apresentações.

Já a Romaria do Pilar acontece no dia 12 de outubro e é uma tradição da igreja católica, organizada pela Diocese de Duque de Caxias, composta pelos municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti. A igreja tem mais de 400 anos e sempre conta com milhares de fiéis em suas procissões anuais.