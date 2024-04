Milhares são beneficiados com a regularização do fornecimento de água em Caxias - Divulgação

Publicado 10/04/2024 11:39

Duque de Caxias - O uso de poço artesiano e os problemas causados por ligações clandestinas de água feitas na vizinhança serão apenas amargas lembranças para Daniel Alexandre da Silva. Ele é um dos 20 mil moradores do Pilar, em Duque de Caxias, beneficiados por obras da Águas do Rio no bairro. A concessionária instalou equipamentos de bombeamento na região, aumentando a pressão da água levada a áreas antes desabastecidas.



“Temos rede aqui na comunidade, mas nunca havíamos recebido água com regularidade. Algumas pessoas até faziam ‘gatos’, e isso prejudicava todo mundo porque a água chegava suja nas torneiras O meu sonho virou realidade, vou aposentar meu poço artesiano”, disse Daniel, que mora no Pilar há 24 anos.



Além da implantação dos equipamentos, a empresa também atuou na manutenção e substituição do sistema existente.



“Temos um longo caminho pela frente, mas um importante passo foi dado. O Pilar sofre com problemas históricos de abastecimento, e atuamos com estudo da rede, ouvindo a população e realizando muito trabalho nas ruas. O resultado disso é água com regularidade e qualidade nas torneiras da população. Isso é sinônimo de saúde e bem-estar”, disse Marcello Dall’Ovo, diretor da Águas do Rio.



O bom resultado citado por Marcello pôde ser comprovado por Daniel Alexandre em visitas feitas recentemente a amigos e vizinhos.



“Fui em algumas casas instalar boias nas caixas d’água porque a água estava transbordando. Isso é motivo de muita felicidade”, disse Daniel.