Caxias leva campanha de prevenção à dengue para condomínioDivulgação

Publicado 05/04/2024 18:43

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Habitação, realizou a primeira edição de sua campanha de reforço de Educação sobre Prevenção à Dengue, Zika e Chikungunya. O evento procura conscientizar os moradores dos condomínios do município, criados através de programas habitacionais como o “Minha Casa, Minha Vida”, sobre a importância e como combater o mosquito Aedes Aegypti. Esta primeira ação ocorreu no Condomínio Mônaco, no Cangulo, 2º Distrito, e contou com a participação e o apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

Entre as atividades apresentadas aos moradores estava uma palestra sobre cuidados de prevenção à dengue e a apresentação do filme “10 Dicas para lembrar, 10 minutos para salvar”. A Secretaria distribuiu às crianças presentes o livro “Léo e a grande missão contra a dengue”, além de pirulitos com um boton temático de combate à dengue como brinde. Também foram distribuídos cartazes com orientações sobre os cuidados preventivos e os sintomas da doença.

Todos os presentes no evento também levaram uma tabela para facilitar e orientar a realização das tarefas em sua casa para evitar a propagação da dengue.