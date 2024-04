O HPV é um vírus que infecta a pele e as mucosas, causando lesões e dor em várias partes delicadas do corpo - Divulgação / OMS

O HPV é um vírus que infecta a pele e as mucosas, causando lesões e dor em várias partes delicadas do corpoDivulgação / OMS

Publicado 05/04/2024 18:39

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, deu início à nova estratégia de vacinação – agora em dose única – contra o vírus HPV, causador do câncer de colo do útero e de pênis, entre outros tipos da doença. Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, o município passa a aplicar o imunizante em dose única em meninos e meninas de 9 a 19 anos.

Quem pode se vacinar:

- Meninas, meninos e adolescentes, de 9 a 19 anos, que não tenham recebido nenhuma dose do imunizante;

- Pessoas de 9 a 45 anos em condições clínicas especiais, como as que vivem com HIV/Aids, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea e pacientes oncológicos (imunossuprimidos);

- Vítimas de abuso sexual;

- Pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PPR).

A infecção

O HPV é considerado atualmente a infecção sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo e o principal causador do câncer de colo de útero. A estimativa do ministério é que cerca de 17 mil mulheres sejam diagnosticadas com a doença no Brasil todos os anos. Apesar de se tratar de uma enfermidade que pode ser prevenida, ela segue como o quarto tipo de câncer mais comum e a quarta causa de morte por câncer em mulheres - sobretudo negras, pobres e com baixos níveis de educação formal.

Onde vacinar

A vacina HPV em Duque de Caxias está disponível nas seguintes unidades de saúde da rede municipal:

* Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias - CMSDC (Rua General Gurjão, s/n. – Centro)

* Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

* Sábado, das 8h às 16h.

* UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos

* Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

* Sábado, das 8h às 12h.

Os responsáveis devem levar a caderneta ou comprovante de vacinação da criança e do adolescente, sempre que disponível, e um documento de identificação.