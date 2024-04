Hospital de Saracuruna bate novo recorde histórico de cirurgias - Divulgação

Publicado 04/04/2024 17:42

Duque de Caxias - Ao completar dois anos de municipalização, em janeiro de 2024, o Hospital Adão Pereira Nunes, administrado pela Prefeitura de Duque de Caxias, comemora mais um recorde histórico de cirurgias realizadas, chegando ao total de 1.965 procedimentos só no mês de março.



Desde o início da municipalização, o Adão Pereira Nunes passa por uma reforma geral, possibilitada por recursos liberados pelo governo do estado. As intervenções visam à melhora e à modernização dos serviços oferecidos e das instalações, para atender com mais qualidade à população de todo o estado do Rio de Janeiro. Atualmente, os pacientes já encontram diversos setores reformados e humanizados na unidade, como o centro obstetrício, a sala de pronto atendimento, a ortopedia, sala intermediária e vermelha, a emergência pediátrica e a adulta, bem como as enfermarias, entre outros.

As instalações do Adão Pereira Nunes foram totalmente climatizadas após a municipalização. Os resultados positivos da municipalização também podem ser percebidos pelo aumento dos atendimentos e de exames de imagens realizados.



Em março deste ano, a prefeitura entregou a nova UTI Neonatal do hospital. Com a reforma total, a unidade passou de 15 para 23 leitos e ganhou novos equipamentos de última geração. Do total de novos leitos, 15 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 8 de Unidade Intensiva (UI), proporcionando abordagem mais adequada para atenção ao recém-nascido prematuro ou de baixo peso. A unidade passa a contar também com 23 poltronas para as mães ficarem ao lado dos seus filhos, com régua de gases, berços aquecidos, respiradores de alta frequência e monitores multiparâmetros.

Além disso, a UTI ganhou duas incubadoras de transporte, uma unidade de calor radiante para procedimentos como cateterismo, bomba de infusão, aparelho de ultrassonografia portátil, eletrocardiógrafo portátil e sonar detector de batimentos cardíacos. Todos os equipamentos são monitorados por câmeras instaladas nos leitos e projetadas em uma tela de 55’ central, localizada no Posto de Enfermagem; e outra tela de 55’ no berçário intermediário.

Outra conquista é a retomada, em julho de 2022, do programa de cirurgias bariátricas na unidade, com a realização do procedimento de redução de estômago em pacientes inscritos no sistema de regulação estadual (SER-RJ).



O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) está localizado na Rod. Washington Luiz 109, BR-040, s/nº - Jardim Primavera - Duque de Caxias – RJ.