Caxias recebe espetáculo 'Travessias Nordeste x Baixada' - Joselia Frasão/Divulgação

Caxias recebe espetáculo 'Travessias Nordeste x Baixada'Joselia Frasão/Divulgação

Publicado 02/04/2024 19:06

Duque de Caxias - Lançando um olhar atento sobre a história, a cultura e a identidade da Baixada Fluminense, o espetáculo "Travessias Nordeste x Baixada" reúne histórias que começam em solos nordestinos e que se identificam ao cruzarem o país por diferentes meios e por diversas motivações. O espetáculo é gratuito e estreia neste sábado (6), às 19h, no Gomeia Galpão Criativo, em Duque de Caxias. A entrada é gratuita, bastando chegar ao local para assistir.



"Travessias Nordeste x Baixada" surgiu da união das artistas Letícia Ambrósio e Nathalia Cantarino, que possuem uma curiosa história em comum: seus avós vieram de Pernambuco escondidos em um navio para o Rio de Janeiro e foram parar na Baixada. E histórias de travessia se repetem entre outras famílias desse território, como destaca Letícia. "Começamos as entrevistas com familiares, depois partimos para as ruas, praças e feiras de Belford Roxo e Duque de Caxias, onde encontramos pessoas dispostas a compartilharem suas memórias”, comenta.



Essas histórias, repletas de luta, amor, esperança e resiliência, foram cuidadosamente adaptadas a dramaturgia do espetáculo, como explica Nathalia.

“A seleção das histórias se deu a partir das semelhanças dos relatos. A dramaturgia propõe uma costura onde cada trecho parte de uma história diferente, mas ainda assim, contando uma história maior que é a da Baixada Fluminense”, ressalta.



Sob encenação de Renata Tavares, primeira mulher negra ganhadora na categoria “Melhor direção” no Prêmio de Teatro Shell, o espetáculo explora uma variedade de linguagens artísticas, passeando pelo ficcional e o documental, o teatro e o audiovisual, misturando o drama, a comicidade e a contação de histórias, além de provocar momentos interativos com o público.

“Nessa peça há vida e muito suor. A gente não fala de tudo, e, sendo assim, estamos num pequeno recorte gigantesco, se jogando no abismo com medo, com alegria, com lembrança, com afirmação, com amor, celebrando encontros antigos, novos e esse de agora que estamos compartilhando juntes. Embarquem!”, convida a encenadora.



"Travessias Nordeste x Baixada" torna-se não apenas uma peça, mas um ato de preservação da memória cultural, sendo um convite para refletir sobre as próprias raízes e a construção deste território.

PROGRAMAÇÃO



06/04 (sábado) - 19h - Gomeia Galpão Criativo (Duque de Caxias)

13/04 (sábado) - 19h - Ponto de Cultura Lira de Ouro (Duque de Caxias)

17/04 (quarta-feira) - 15h - Museu Vivo do São Bento (Duque de Caxias)

20/04 (sábado) - 19h - Sala de espetáculos Amir Haddad (Nova Iguaçu)

26/04 (sexta-feira) - 19h - Centro Cultural Donana (Belford Roxo)

27/04 (sábado) - 19h - Espaço Cultural Código (Japeri)



SERVIÇO



Data: 6 a 27 de Abril de 2024

Ingresso: Entrada franca (não é necessário adquirir ingresso, apenas comparecer ao local no horário do espetáculo)

Classificação: 14 anos

Duração: 1h15min