Avenida São Paulo, em Caxias, recebe recapeamento asfálticoDivulgação

Publicado 01/04/2024 17:23

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil e em parceria com o governo do Estado, prossegue com o trabalho de recapeamento de ruas no município. O projeto, que prevê a instalação de 160 km de asfalto, contempla algumas das principais vias da cidade, como a Avenida São Paulo, onde o trabalho está em andamento, uma das conexões entre os bairros de Campos Elíseos e Jardim Primavera, no 2º Distrito.



O recapeamento vai beneficiar vias dos quatro distritos. Em sua totalidade, o programa vai recuperar 76 vias importantes do primeiro distrito, 68 no segundo, 15 ruas no terceiro e sete no quarto distrito. Elas receberão melhorias, facilitando a circulação de moradores e veículos nas regiões, proporcionando melhor acessibilidade e mobilidade urbana aos moradores.



O prefeito Wilson Reis destaca a importância da parceria com o governo do Estado para o município na realização de obras como esta:

“É essencial um bom relacionamento entre o município e o estado para que a população possa ser beneficiada da melhor forma possível. Este projeto é só um dos exemplos do quanto essa parceria pode fazer pelos moradores de Duque de Caxias”.