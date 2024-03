Caxias realiza lançamento de obras de macrodrenagem no Pilar - Divulgação

Publicado 28/03/2024 22:56

Duque de Caxias - Mais um grande conjunto de obras de infraestrutura foi anunciado no bairro do Pilar, em Duque de Caxias. As obras de macrodrenagem serão realizadas pela Prefeitura, em parceria com o governo do Estado. Serão instaladas 420m de galerias e tubulações de concreto em todo o leito do canal da Rua Francisco Azevedo Teixeira Alves, a fim de sanar os problemas de alagamento e enchentes na região.

O prefeito Wilson Reis falou da importância de levar as obras de macrodrenagem para o Pilar.

“Essa obra vai trazer mais dignidade e mais qualidade para os moradores dessa região. Estamos muitos felizes por finalmente conseguir trazer essa obra para o bairro do Pilar,” declarou o prefeito.



A região ainda será contemplada com iluminação de LED e espaço de convivência social. As obras vão mudar a qualidade de vida dos moradores e acabar com os alagamentos registrados em muitas comunidades.

Estiveram presentes durante o lançamento da obra, o prefeito Wilson Reis; o secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário; o secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis; o subsecretário de Transportes do Estado, João Carlos Grillo; o deputado estadual Rosenverg Reis; o deputado federal Gutemberg Reis, além de outras autoridades e vereadores locais.