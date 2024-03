Crianças de projetos sociais da Baixada fazem imersão de sustentabilidade - Divulgação

Crianças de projetos sociais da Baixada fazem imersão de sustentabilidadeDivulgação

Publicado 26/03/2024 19:49

Duque de Caxias - Mais uma ação positiva para o projeto Cultura Maker que vem despertando os olhares de crianças e jovens de projetos sociais da capital e da região metropolitana, para a ciência e para a tecnologia. Na última semana, 45 crianças e adolescentes fizeram uma verdadeira imersão em sustentabilidade, visitando a maior fazenda vertical da América Latina, observando todo o processo, desde a plantação à colheita de cogumelos. A ação, realizada em parceria com a Mighty Greens, teve por objetivo acolher e incentivar os menores à produção científica e ao empreendedorismo por meio do conhecimento das práticas em robótica, um dos pilares do projeto desenvolvido pela Drum Brasil e que já acolheu mais de mil jovens nos últimos seis meses.

Crianças de projetos sociais da Baixada fazem imersão de sustentabilidade Divulgação



Por meio de ações como as que foram realizadas neste período, o Cultura Maker apresenta o universo plural da ciência e fomenta em crianças e jovens periféricos, o espírito tecnológico. Na atividade, os visitantes do Varanda Literária e do Centro Social Jorginho, conheceram a rotina dos engenheiros que trabalham na produção sustentável de cogumelos, na primeira fazenda vertical de ambiente controlado da América do Sul.



Localizado em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, o espaço abriu suas portas para que os jovens fossem apresentados aos princípios de ESG.



"Desde o início do projeto já atendemos mais de mil crianças e a adolescentes em situação de vulnerabilidade, de diferentes municípios do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. Fica clara a evolução do aprendizado dos envolvidos a cada ação, e o entusiasmo em continuar participando, o que nos mostra que estamos sendo efetivos na nossa luta contra a evasão escolar", diz Anna Vieira, coordenadora do projeto. Por meio de ações como as que foram realizadas neste período, o Cultura Maker apresenta o universo plural da ciência e fomenta em crianças e jovens periféricos, o espírito tecnológico. Na atividade, os visitantes do Varanda Literária e do Centro Social Jorginho, conheceram a rotina dos engenheiros que trabalham na produção sustentável de cogumelos, na primeira fazenda vertical de ambiente controlado da América do Sul.Localizado em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, o espaço abriu suas portas para que os jovens fossem apresentados aos princípios de ESG."Desde o início do projeto já atendemos mais de mil crianças e a adolescentes em situação de vulnerabilidade, de diferentes municípios do Rio de Janeiro e. Fica clara a evolução do aprendizado dos envolvidos a cada ação, e o entusiasmo em continuar participando, o que nos mostra que estamos sendo efetivos na nossa luta contra a evasão escolar", diz Anna Vieira, coordenadora do projeto.

Crianças de projetos sociais da Baixada fazem imersão de sustentabilidade Divulgação



"O que queremos é, no mínimo, proporcionar a essas jovens, a possibilidade de conhecimento, prospecção de oportunidades que eles talvez não saibam que existem. Por meio desses passeios, das oficinas de robótica, a gente vai descobrindo talentos que, muitas das vezes, estão escondidos ou adormecidos por falta de oportunidades, e é isso que a gente precisa mudar. Somos um país onde a tecnologia e a inovação precisam estar acessíveis a todos", diz José Carlos.



Todas as ações do Cultura Maker são gratuitas e realizadas em parceria com outras instituições. "O que queremos é, no mínimo, proporcionar a essas jovens, a possibilidade de conhecimento, prospecção de oportunidades que eles talvez não saibam que existem. Por meio desses passeios, das oficinas de robótica, a gente vai descobrindo talentos que, muitas das vezes, estão escondidos ou adormecidos por falta de oportunidades, e é isso que a gente precisa mudar. Somos um país onde a tecnologia e a inovação precisam estar acessíveis a todos", diz José Carlos.Todas as ações do Cultura Maker são gratuitas e realizadas em parceria com outras instituições.