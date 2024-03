Craesm completa sete anos com mais de 150 mil atendimentos - Divulgação

Craesm completa sete anos com mais de 150 mil atendimentosDivulgação

Publicado 26/03/2024 19:29

Duque de Caxias - Em março de 2017, a Prefeitura de Duque de Caxias entregava à população o Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher – CRAESM, a primeira unidade de referência para o atendimento à mulher no município de Duque de Caxias.

Craesm completa sete anos com mais de 150 mil atendimentos Divulgação



Ao completar sete anos, o CRAESM reafirma seu compromisso com o cuidado à saúde da mulher. Os números recordes alcançados no ano de 2023 confirmam isso, contabilizando mais de 153 mil atendimentos e quase 30 mil exames realizados, incluindo os de imagens.



Para celebrar o mês da mulher e os sete anos de fundação, a direção do CRAESM realizou, nesta segunda-feira (25), uma cerimônia comemorativa, que contou com a presença da primeira dama do município, Lea Barroco, representando o prefeito Wilson Reis; do vereador Júnior Reis; funcionários e usuários da unidade.



O CRAESM foi a primeira unidade da rede municipal de saúde a receber um aparelho de mamografia digital. O equipamento, instalado em março de 2019, realiza uma média de 900 mamografias por mês. Com a instalação do equipamento, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, conseguiu acabar com a fila de espera para a realização do exame, que persistia há anos no município.



Para a Dra. Margareth Nóbrega, diretora médica da unidade, chegar a mais de 153 mil atendimentos, só no ano de 2023, é um exemplo de que o trabalho está sendo realizado e com excelência. Ao completar sete anos, o CRAESM reafirma seu compromisso com o cuidado à. Os números recordes alcançados no ano de 2023 confirmam isso, contabilizando mais de 153 mil atendimentos e quase 30 mil exames realizados, incluindo os de imagens.Para celebrar o mês da mulher e os sete anos de fundação, a direção do CRAESM realizou, nesta segunda-feira (25), uma cerimônia comemorativa, que contou com a presença da primeira dama do município, Lea Barroco, representando o; do vereador Júnior Reis; funcionários e usuários da unidade.O CRAESM foi a primeira unidade da rede municipal de saúde a receber um aparelho de mamografia digital. O equipamento, instalado em março de 2019, realiza uma média de 900 mamografias por mês. Com a instalação do equipamento, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, conseguiu acabar com a fila de espera para a realização do exame, que persistia há anos no município.Para a Dra. Margareth Nóbrega, diretora médica da unidade, chegar a mais de 153 mil atendimentos, só no ano de 2023, é um exemplo de que o trabalho está sendo realizado e com excelência.

Craesm completa sete anos com mais de 150 mil atendimentos Divulgação

“São sete anos cuidando das mulheres, não só de Duque de Caxias, mas também de municípios vizinhos. Aqui, a mulher terá acesso a tudo que ela precisa de prevenção e tratamento à saúde, incluindo consultas e exames de imagens e laboratoriais”, destacou a diretora Margareth.



A unidade oferece serviços nas áreas de ginecologia, odontologia, pediatria de 0 a 24 meses, mastologia, nutrição, serviço social, pré-natal, imunização para mulheres e crianças, Planejamento familiar e inserção de DIU. Também são realizados exames de mamografia, densitometria óssea, preventivo, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia da mama, ultrassonografia obstétrica e das vias urinárias, ultrassonografia de abdômen total, videohisteroscopia com e sem biópsia, colposcopia e exames de sangue.



A paciente Jupira Aparecida de Souza, moradora de Nova Campinas, faz seu acompanhamento anual na unidade e é só elogios pelo atendimento dos funcionários e profissionais de saúde, sempre muito atenciosos. Ela chegou bem cedo à unidade para uma maratona de exames. Em apenas um dia, fez quatro exames: densitometria óssea, ultrassonografia da mama, ultrassonografia transvaginal e mamografia.

“Sou paciente há tempos do CRAESM e recomendo sempre às minhas amigas para quem venham se consultar aqui. Todas as mulheres devem ter esse cuidado com a saúde. O melhor de tudo é ter acesso às consultas e a todos esses exames em um só lugar”, disse a moradora de Nova Campinas.



Consultório de Prótese Dentária

Em agosto de 2023, o município ganhou mais um serviço gratuito voltado para a saúde e reabilitação oral. Trata-se do Consultório de Prótese Dentária, instalado nas dependências do CRAESM. O serviço de prótese dentária vem somar aos outros já oferecidos à população, através da rede de Atenção à Saúde Bucal. A marcação para atendimento no Consultório de Prótese Dentária é feita de segunda a sexta-feira, das 08 às 16h, mediante a apresentação da guia de referência emitida pelo serviço odontológico onde o paciente é acompanhado. As próteses (em acrílico) são gratuitas, nas modalidades total, superior e inferior, e parcial superior e inferior. O paciente deverá ter passado pelo atendimento com cirurgião dentista nas unidades de Atenção Primária (ESF e UBS), nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), UPHs, CRAESM, ou outra unidade com serviço odontológico no município.



O CRAESM está localizado na Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e, aos sábados, das 7h às 12h.