O município conta com 11 postos de vacinação contra a gripe - Divulgação / PMN

O município conta com 11 postos de vacinação contra a gripeDivulgação / PMN

Publicado 25/03/2024 16:51

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, dará início, nesta terça-feira (26/03), à campanha de vacinação contra a gripe.



Seguindo determinação do Ministério da Saúde, o município disponibilizará a vacina contra a Gripe Influenza para os seguintes grupos prioritários:

* Pessoas com 60 anos ou mais;

* Crianças de 6 meses a menores de 6 anos – 2 doses em 30 dias;

* Povos indígenas e quilombolas;

* Grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto);

* Pessoas com deficiência permanente (PcDs);

* Professores;

* Profissionais das forças de segurança e salvamento e profissionais das forças armadas;

* Trabalhadores da saúde;

* Pessoas em situação de rua;

* Funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos);

* Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, caminhoneiros e trabalhadores portuários;

* Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.



Para se vacinar, o cidadão deve comparecer à unidade de saúde com documento de identificação e caderneta de vacinação, além de comprovante de classificação como grupo prioritário (laudo médico, documento funcional para os grupos profissionais atendidos, entre outros).



É importante destacar que a vacina da gripe é anual: quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano. Para quem já tomou o imunizante, o esquema vacinal é de dose única. Já para as crianças que vão tomar a vacina pela primeira vez, serão duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas. A imunização contra a gripe é fundamental para prevenir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções pelos vírus nos grupos mais vulneráveis.

Inicialmente, a campanha de vacinação contra a Gripe Influenza, exclusiva para os grupos prioritários, acontece nas seguintes unidades de saúde no município:

• CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/n. – Centro)

*Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 16h.

• UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos

*Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 12h.



Confira a lista de comorbidades que são contempladas pela vacinação:

- Doenças respiratórias crônicas: asma em uso de corticoide inalatório ou sistêmico (moderada ou grave); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); bronquiectasia; fibrose cística; doenças intersticiais do pulmão; displasia broncopulmonar; hipertensão arterial pulmonar; crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.

- Doenças cardíacas crônicas: doença cardíaca congênita; hipertensão arterial sistêmica com comorbidade; doença cardíaca isquêmica; insuficiência cardíaca.

- Doenças renais crônicas: doença renal nos estágios 3, 4 e 5; síndrome nefrótica; paciente em diálise.

- Doenças hepáticas crônicas: atresia biliar; hepatites crônicas; cirrose.

- Doenças neurológicas crônicas: condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica; considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes, incluindo: AVC, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave.

- Diabetes: diabetes mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos.

- Imunossupressão: imunodeficiência congênita ou adquirida, imunossupressão por doenças ou medicamentos.

- Obesidade: grau III.

- Transplantados: órgãos sólidos; medula óssea.

- Portadores de trissomias: síndromes de Down, de Klinefelter e de Warkany.