Prefeitura de Caxias atua em limpeza de rios e canaisDivulgação

Publicado 25/03/2024 17:00

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (25/03), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, está nas ruas com equipe redobrada, realizando limpeza e desassoreamento de rios e bueiros da cidade, com o objetivo de reduzir os impactos das últimas chuvas que atingiram o município. As equipes já trabalharam no rio Saracuruna e Congo Choco; canal Cintura, no Pilar; nas galerias, em Vila ideal, entre outras localidades.

A Superintendência de Limpeza Urbana segue atuando no recolhimento do lixo, que acontece rotineiramente três vezes por semana, e solicita à população para que não jogue resíduos nas ruas, aguardando a passagem do caminhão coletor. Para retirada de entulho e coleta, o órgão mantém, à disposição da população, os telefones 2674-9090 e 2674-9017. As solicitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Superintendência de Limpeza Urbana segue atuando no recolhimento do, que acontece rotineiramente três vezes por semana, e solicita à população para que não jogue resíduos nas ruas, aguardando a passagem do caminhão coletor. Para retirada de entulho e coleta, o órgão mantém, à disposição da população, os telefones 2674-9090 e 2674-9017. As solicitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.