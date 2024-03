Técnicos da SuperVia foram acionados para os reparos e investigar as causas do ocorrido - Divulgação

Publicado 25/03/2024 17:09

Duque de Caxias - A partir desta terça-feira, dia 26 de março, a SuperVia inicia uma nova grade operacional no sistema ferroviário. O principal impacto positivo para o passageiro será a oferta de mais viagens diretas no trecho Central do Brasil - Saracuruna, tanto no período matutino quanto no vespertino. Nesse caso, o cliente não precisará realizar transferência na estação Gramacho para seguir viagem.

Serão, ao todo, 14 viagens diretas sem necessidade de realizar a troca de composição em Gramacho, sendo quatro de Saracuruna para a Central do Brasil no período da manhã (às 4h10, 4h40, 5h10 e 5h40) e duas no sentido contrário (Central do Brasil - Saracuruna) na mesma faixa de horário. Já no pico da tarde, serão quatro viagens diretas da Central do Brasil para Saracuruna (às 16h46, 17h16, 17h46 e 18h16) e outras quatro no sentido contrário (Saracuruna - Central do Brasil). Atualmente, apenas uma viagem direta é realizada de Saracuruna para a Central do Brasil, às 5h53. Ou seja, antes e depois desse horário, o passageiro continua trocando de composição na estação Gramacho.

A SuperVia vai reduzir ainda os intervalos entre as partidas durante os horários de pico (de 5h às 8h e das 16h às 19h) no ramal Saracuruna. No trecho Gramacho x Central do Brasil, os trens partirão a cada 15 minutos (atualmente, partem de 20 em 20 minutos). Nos horários de vale, também haverá redução nos intervalos, passando de 27 para 20 minutos.

Em termos quantitativos, as mudanças no ramal Saracuruna vão permitir a oferta de mais 50.400 lugares nos picos matutino e vespertino.