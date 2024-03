Firjan SENAI Caxias e Simapan formam primeira turma do curso de Panificação e Confeitaria do ano - Divulgação

Publicado 26/03/2024 19:59

Duque de Caxias - Maior oferta de mão de obra qualificada para o setor de Alimentos. É o que tem proporcionado o Sindicato das Indústrias de Alimentos e Bebidas da Baixada Fluminense (Simapan) com os cursos profissionalizantes de Confeitaria e Panificação, ofertados gratuitamente em parceria com a Firjan SENAI Caxias. Nesta semana, mais 17 alunos se formaram e estão prontos para ingressar no mercado de trabalho, abrir o próprio negócio ou atuar com maior competitividade. Além de aulas teóricas, os alunos colocam a mão na massa, aprendem a preparar produtos diferenciados com alto padrão de qualidade e planejamento financeiro para maior lucratividade.

O presidente do Simapan, Henrique Seita, destaca que o curso possibilita que os alunos aprendam produzindo e vivenciando o dia a dia de um profissional de panificação e confeitaria. Outra importante iniciativa adotada, é a participação dos alunos em feiras do setor de Alimentos.

“Esses eventos complementam o aprendizado dos alunos. É uma oportunidade para que estejam atualizados sobre as novas tendências do mercado”, destacou Henrique Seita, que para a conclusão desta última turma, levou os alunos para uma visita à Expo Food, realizada no Riocentro.



O aprendizado em sala de aula e em eventos do setor fez a diferença na vida do aluno, Igor de Oliveira Ladislau.

“Tenho uma padaria há quatro meses e sem essa formação eu não teria conseguido manter meu negócio. Já consigo colocar o que aprendi em prática, ofereço produtos de qualidade e diferenciados. Já consegui aumentar o meu lucro em 60%”, festejou. Igor ingressou no curso assim que abriu o próprio negócio.

O resultado alcançado pelo aluno atende às expectativas do Simapan, que através dos cursos visa ampliar a oferta de profissionais qualificados no mercado e contribuir para o desenvolvimento do setor em todo o estado.

“Vemos aqui ótimos resultados apresentados pelos alunos, que além das aulas têm as vivências em feiras especializadas, onde podem conferir as tendências do mercado e assim, são incentivados a uma produção de qualidade elevada”, destacou Sandra Imperial, diretora do Simapan, enfatizando que os cursos contam com a parceria da Academia Bunge, que contribui com a oferta de matéria-prima para os alunos produzirem as receitas.

“É uma grande emoção observar que esse legado de ensino continua. Ver que a instituição entende a necessidade de fortalecer o mercado com mão de obra qualificada”, complementou Joaquim Vicente, que se formou no curso de panificação da Firjan SENAI em 1995 e atualmente é coordenador da Academia Bunge.



Durante o curso os alunos praticam o que aprendem nas aulas de teóricas de forma sincronizada e o resultado foi observado na formatura. A turma preparou pães e doces diversificados: bolos, doces finos para eventos, o tradicional pão francês, baguetes, pães funcionais, saborizados, massas doces e semi doces.

“Aqui ensinamos técnicas básicas até a panificação avançada. O aluno sai pronto para atuar no mercado de trabalho. Com esse projeto eles conseguem vivenciam uma produção para uma encomenda, com planejamento real para evitar desperdícios, prejuízos, com oferta de qualidade”, explicou Alesson Santos, instrutor de Panificação e Confeitaria da Firjan SENAI.



E entre tantas técnicas para produção dos pães, com a escolha dos melhores ingredientes e a proporção exata para cada receita, saber inovar é uma necessidade. Durante o curso, com duração de três meses, os alunos são capacitados a produzir os produtos de panificação e confeitaria atendendo as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, higiene, saúde e meio ambiente.

“Focamos no Processo de produção preservando suas propriedades nutricionais para garantir a qualidade”, destacou Marcelo Nascimento Coppla, gerente operacional da Firjan Caxias.



O próximo curso de panificação será realizado em agosto. Outras informações sobre cursos, podem ser adquiridas pelos telefones (21) 98385-4874 / (21) 2699-7282 ou pelos e-mails simapansia@gmail.com e simapansiaadm@gmail.com. Os interessados também podem se informar diretamente nas unidades da Firjan SENAI Caxias e Firjan SENAI Nova Iguaçu.