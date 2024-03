Páscoa é celebrada nas escolas municipais de Caxias - Divulgação

Publicado 27/03/2024 16:54

Duque de Caxias - Durante a semana de festividades de Páscoa, escolas municipais de Duque de Caxias desenvolvem atividades pedagógicas com o objetivo de conhecer e ampliar a visão sobre essa tradição cristã. Nesta terça-feira (26/03), na Creche Jornalista Susana Naspolini, localizada no bairro Campos Elíseos, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer um símbolo Pascal: o coelho.



“Nós temos uma preocupação muito grande com essa questão de trabalharmos os símbolos religiosos. Tendo em vista que a Páscoa é uma comemoração católica, e por sermos uma unidade pública e laica, a gente precisa ter um cuidado com isso. Porém, não podemos dissociar o trabalho de uma escola, que é um equipamento social, de tudo que acontece na sociedade. As crianças estão vendo, na mídia, os ovos e as comemorações de Páscoa. A escola não pode passar por isso de forma despercebida. O corpo docente pensou em um projeto pedagógico de trabalho diferente, trazendo o coelhinho pra dentro da sala de aula e realizando uma aprendizagem significativa e afetuosa”, explicou a diretora da Creche Jornalista Suzana Naspolini, professora Cláudia Belo.



A gestora também contou que durante toda a semana serão trabalhadas, com as turmas, atividades diversificadas e divertidas.

“Faremos, nos próximos dias, com as crianças, uma receita de bolo com chocolate 100% cacau. Assim, elas não vão deixar de ter esse contato com o chocolate e aprenderão a fazer um bolo saudável, trazendo, para esse ambiente de propostas pedagógicas, ações práticas e relevantes”, disse Belo



Também muito feliz com o trabalho desenvolvido, a professora Marcelle Andrade contou que foram trabalhadas diversas habilidades com as crianças.

“Foi possível entender sobre o cuidado com os animais, a sociabilidade e a relação do coelho com a data comemorativa. A ideia de trazê-lo para a sala de aula foi a partir da curiosidade que surgiu sobre como o coelho botava ovos de chocolate. Diante disso, começamos a estudar os animais. Quero também desejar uma Feliz Páscoa a todos, com muito cuidado e amor”, finalizou a docente.