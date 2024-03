Câmara de Caxias faz homenagem para Grande Rio - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 27/03/2024 16:53

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias promoveu uma solenidade especial para homenagear personalidades do município e integrantes do G.R.E.S Acadêmicos do Grande Rio. O evento, presidido pela Vereadora Delza de Oliveira, contou no plenário com torcedores e uma apresentação especial realizada pela escola.

Em seu pronunciamento de abertura, Delza justificou o evento no talento e envolvimento que os homenageados tinham com o município:

“Há dois anos que estou para fazer esta homenagem a estas pessoas. Todas possuem um trabalho importantíssimo no município. A Grande Rio, por exemplo, leva o nome de Duque de Caxias para o mundo, através da arte e da cultura”.



Para compor a mesa foram convidados o Vereador Nivan Almeida, a secretária de saúde Célia Serrano, o padre Renato Gentile, o pastor França, o presidente da Grande Rio Milton Perácio, os coreógrafos da comissão de frente da escola Hélio e Beth Bejani e o mestre de bateria Fabrício Machado (Fafá).

Cada integrante da mesa teve o seu momento de fala. Os integrantes da Grande Rio comentaram sobre o trabalho desempenhado pela escola que exalta o nome do município. Milton Perácio, presidente da agremiação, falou sobre a sinergia que há entre a escola e a cidade.

“A Grande Rio tem um respeito muito grande pela nossa comunidade e Duque de Caxias sempre teve um carinho absurdo com a escola. Não tem como separar, caminhamos juntos. Muito obrigado ao povo de Duque de Caxias pelo carinho e pelo amor que sempre tiveram pela Grande Rio.”



A entrega das moções, títulos e medalhas foi realizada pela Vereadora Delza. Integrantes da mesa e componentes da escola de samba foram contemplados. Peças importantes da agremiação tricolor tiveram o seu trabalho destacado. Os carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad receberam o título Trabalhador Duquecaixense e a medalha Francisco Maciel, respectivamente. Os dois foram os responsáveis pelo desenvolvimento do enredo “O nosso destino é ser onça” que rendeu a escola a terceira colocação no ranking final do carnaval 2024.

Após as condecorações, a Grande Rio promoveu uma apresentação especial no plenário da Câmara. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Daniel Werneck e Taciana Couto, dançaram, junto com os passistas, ao som da bateria e componentes do carro de som, liderados pelo mestre Fafá e o intérprete Evandro Malandro.



A associação das velhas guardas das escolas de samba também participaram do evento. O diretor responsável, Jorge Ferreira, foi contemplado com moção de aplausos. O grupo consolida integrantes das velhas guardas de todas as agremiações do carnaval.



Após as condecorações, a Grande Rio promoveu uma apresentação especial no plenário da Câmara. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Daniel Werneck e Taciana Couto, dançaram, junto com os passistas, ao som da bateria e componentes do carro de som, liderados pelo mestre Fafá e o intérprete Evandro Malandro.

A associação das velhas guardas das escolas de samba também participaram do evento. O diretor responsável, Jorge Ferreira, foi contemplado com moção de aplausos. O grupo consolida integrantes das velhas guardas de todas as agremiações do carnaval.

Após as condecorações e a apresentação da Grande Rio, a Vereadora Delza fez o encerramento da solenidade, agradecendo a presença de todos e ressaltando que a arte e a cultura do samba destacam o município graças ao trabalho desempenhado pela Grande Rio.

“Agradeço a presença de todos e deixo o meu carinho a todos da Grande Rio. Graças ao trabalho de vocês, Duque de Caxias é conhecida exaltada. Carnaval é cultura, carnaval é arte e o nosso município possui uma escola de samba de grande importância.”