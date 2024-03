Comerciantes de Caxias celebram vendas de Páscoa. Duquesa Confeitaria ainda está aceitando encomendas - Reprodução

Publicado 29/03/2024 17:10 | Atualizado 29/03/2024 17:27

Duque de Caxias - Longe das filas dos centros comerciais, a venda de ovos de Páscoa caseiro está batendo recorde este ano. Os comerciantes são unânimes em dizer que os consumidores estão mais mãos abertas. A Isa Dalvi, mais conhecida como Isa Doces (@isadalvidoces), é categórica:



“É a melhor Páscoa para mim”, conta.

A jovem de 24 anos começou a vender doces finos na pandemia e complementa a renda com os chocolates na Páscoa. Nesta temporada, a moradora de Xerém vendeu cerca de 40 kg de chocolate.



"Dos mais tradicionais aos mais elaborados, fiz 15 sabores para venda. Tive muita procura de empresas para brindar os funcionários", afirmou.

Quem aproveitou também o momento foi a microempresária Daniele Cristina. Foram mais de 20 ovos e 20 brownies vendidos em poucos dias. Há produtos a partir de R$ 60, com entrega em todo o município.



"Faço brownies, alfajores, brigadeiros e agora comecei a fazer os ovos de Páscoa. Os mais vendidos, sem dúvidas, são os de brigadeiro. É a minha primeira Páscoa. Comecei a trabalhar em junho do ano passado com os doces", disse Dani (@danidocesgourmet2023).

Dani Doces está aproveitando primeira venda de Páscoa Reprodução

Vendas de última hora



Na Duquesa Confeitaria, as encomendas não param. Até sábado, ou enquanto durar o estoque, a venda dos ovos continuam. Entre as novidades estão: o de colher com recheio de brigadeiro com bolo de cenoura; brigadeiro e brownie; ninho, brigadeiro e brownie; de uva; e o ovo pudim.



“Não vamos parar de entregar, mas com número limitado, seja no Centro de Duque de Caxias ou na região de Xerém. E, realmente, está sendo a melhor Páscoa”, revela Diógenes Zinho, gerente da Duquesa.

A Duquesa fica na Rua Sebastião de Carvalho, 65, Jardim 25 de Agosto. Para encomendas pode ligar em: (21) 3777-7000 ou @duquesaconfeitaria.