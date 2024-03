Caxias Shopping promove Feira de Páscoa e atividades infantis - Divulgação

Publicado 28/03/2024 23:09

Duque de Caxias - Para comemorar a época mais doce do ano com toda a família, o Caxias Shopping promove pela primeira vez a Feira de Páscoa. Quem passar pelo empreendimento localizado na Baixada Fluminense até o dia 31 de março, irá encontrar uma variedade enorme de produtos para presentear nessa data tão especial.

A feira está localizada próximo à Milky Moo, funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo, das 13h às 21h e conta com 10 expositores comercializando opções como ovos de Páscoa, chocolates, bombons, doces, além de produtos artesanais e personalizados. A presença do Coelhinho da Pascoa está garantida no dia 30, sábado, a partir das 14h. Os frequentadores terão a oportunidade de fazer lindos registros ao lado do personagem.

Para deixar a data ainda mais especial, o Caxias Shopping convida as crianças de 04 a 12 anos para participarem da Caça aos Chocolates no sábado (30), a partir das 15h. As vagas são limitadas. Inscrições e regulamento completo no site caxiasshopping.com.br

As atrações não param por aí. Também no dia 30, o Kid Piratas, parque infantil localizado no shopping, realizará atividade temática para crianças de até 12 anos. Com oficina lúdica e deliciosa, o espaço promete momentos de diversão e aprendizado para os pequenos na “Fantástica Mini Fábrica de Chocolate”, com confecção e caça aos ovos. O ingresso do parque custa R$ 45,00 (30min) e R$ 69,00 (1h).