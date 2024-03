Cartão Recomeçar - Divulgação

Publicado 28/03/2024 23:01

Duque de Caxias - Na próxima terça-feira (02/04), o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Prefeitura de Duque de Caxias e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizará, às 17h, no Teatro Raul Cortez, a cerimônia de entrega do Cartão Recomeçar. Na ocasião, será entregue a parcial do primeiro lote dos beneficiados do programa de forma alfabética.