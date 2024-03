Câmara de Caxias faz cerimônia de homenagens - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 28/03/2024 23:20

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias promoveu uma solenidade especial em prol do Dia Nacional das Bandas e Fanfarras, comemorado no dia 27 de março. Presidido pelo Vereador Catiti (Avante), o evento recebeu músicos, instrumentistas e maestros no plenário. Houve entrega de títulos, medalhas e moções e apresentações de banda e orquestra.

O objetivo do Vereador Catiti foi exaltar a arte e a cultura das bandas existentes em Duque de Caxias e em municípios vizinhos. Na visão do parlamentar, este trabalho não pode cair no esquecimento, pois o envolvimento de jovens e crianças com a música educa: “eu me sinto na obrigação de fazer esse resgate e de prestar essa homenagem as bandas e fanfarras. A música é transformadora, ela educa, e o trabalho das bandas marciais realizado nas escolas municipais não pode se perder.”



Maestros e autoridades compuseram a mesa do evento, Catiti recebeu a secretária de indústria e comércio de Belford Roxo Enira Ranúzia, a diretora da Escola de Música Jornalista Ricardo Boechat Ana Paula da Rocha, a diretora da E.M. Professor Romeu Menezes dos Santos Ana Cristina Firmino, o vice-presidente da Federação de Bandas e Fanfarras do Rio de Janeiro Antônio Saturnino e o presidente da Fanfaduque Alex Tavares.

As entregas de moções e títulos aconteceu após as falas e apresentações musicais. O presidente da Casa, Vereador Celso do Alba (União Brasil), esteve no evento e ratificou o compromisso do colega Catiti com o movimento: “aqui nesta Casa de Leis está em trâmite uma indicação do nosso amigo Catiti que solicita o retorno dos desfiles cívicos nesta cidade. Isto é sinal do compromisso dele com as bandas que abrilhantam os desfiles e nós apresentaremos esta indicação com louvor ao Executivo”.



Homenagem

Em cerimônia ocorrida no plenário da Câmara de Duque de Caxias, o vereador Nivan Almeida, homenageou com moções, títulos e medalhas profissionais de diversas áreas que, por meio de seus trabalhos, têm contribuído com o desenvolvimento de todo o município.



“Todos que estão aqui são merecedores dessas homenagens. A gente conseguiu colocar para eles a importância que cada um tem dentro das perspectivas, a importância no desenvolvimento de nossa cidade”, disse o vereador Nivan Almeida.

À mesa, estiveram a secretária de Saúde, Célia Serrano; o de Obras, Valber Januário, o ex-secretário da pasta e engenheiro, João Carlos Grilo; o vereador Marquinho Dentista (União Brasil); o auditor fiscal e contador, Miguel Miranda; o comissário da Polícia Civil e árbitro de futebol, Wagner dos Santos Rosa; o policial militar Antônio Carlos da Costa, a advogada Cristina Gomes, a diretora técnica do Hospital Infantil Padre Guilherme, Cíntia Carvalho; e o diretor de enfermagem do mesmo hospital, Carlos Henrique Vieira Afonso.



Após as manifestações de todos os ocupantes da mesa, foi iniciada a entrega das comendas. O comissário da Polícia Civil e árbitro de futebol, Wagner dos Santos Rosa, foi agraciado com as Medalhas Bravura Duquecaxiense e Mérito Desportivo. O diretor de enfermagem do Hospital Infantil Padre Guilherme, Carlos Henrique Vieira Afonso, ficou honrado em receber a Medalha Ana Nery, destinada aos profissionais da área de Enfermagem.

Diogo da Silva Pinheiro, enfermeiro e coordenador do Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente no Hospital Infantil Padre Guilherme, recebeu moção de aplausos e enfatizou que a valorização do profissional reflete em toda a sociedade.



Também agraciada com moção de aplausos, Viviam de Souza Marques, técnica de enfermagem do Hospital Infantil Padre Guilherme, falou, com emoção, da valorização do seu trabalho.

“É um reconhecimento. É um salto a mais que a gente dá. É uma área de trabalho que algumas pessoas não notam muito e, quando a gente é reconhecido, a gente fica muito feliz e agradece de coração”.



Ao final da cerimônia, houve a apresentação do jovem saxofonista, Nicolas.