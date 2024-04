Prefeitura de Caxias realiza oficina sobre educação ambiental - Divulgação

Publicado 01/04/2024 17:20

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, realizou, em Xerém, a segunda oficina participativa do Promea (Programa Municipal de Educação Ambiental), que tem como finalidade instaurar políticas públicas ambientais, com participação ativa da sociedade civil caxiense, para identificar as necessidades e oportunidades de melhoria da condição ambiental e direcionar ações para regulamentar a educação ambiental no município.

Durante a oficina, foram realizadas duas dinâmicas: a árvore dos sonhos, onde a população pôde criar uma árvore com todos os seus desejos e metas para o meio ambiente da cidade e outra, denominada Caminho das Pedras, onde foram traçados planos e ações para que consigamos realizar os desejos e metas que foram escritos na árvore.