Publicado 02/04/2024 18:51

Duque de Caxias - A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias - CAISAN-DC realizará, em parceria com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, o curso de Formação em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional de 2024 - nos dias 10/04, 17/04, 08/05, 15/05 e 05/06, no auditório da Prefeitura de Duque de Caxias, das 13h às 17h, visando ao alcance da Meta 1.7 do 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - 2o PLAMSAN-DC.

O curso tem como objetivo geral introduzir os participantes na temática do direito humano à alimentação adequada e apresentar políticas, programas e ações de segurança alimentar e nutricional a fim de fortalecer o diálogo sobre segurança alimentar e nutricional e articular os sistemas SUS, SUAS e SISAN. As aulas serão ministradas por docentes da Escola de Nutrição UNIRIO, Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional (NUSAN) e Programa de Pós graduação em Segurança Alimentar e Nutricional (PPGSAN).