III Encontro dos artesão de Caxias é marcado por homenagens

Publicado 01/04/2024 17:28

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT), em parceria com o Sebrae e coletivos de artesanato, realizou o III Encontro dos Artesãos, no Museu Ciência e Vida.



O evento faz parte de uma série de atividades promovidas neste mês para comemorar o Dia do Artesão (19 de março). A programação contou ainda com feiras de artesanato em praças públicas do município, oficinas, desfiles de moda, serviços de beleza e rodas de conversa.

O III Encontro dos Artesãos de Duque de Caxias teve palestras com os temas “A Importância das Mídias Digitais no Artesanato” e “Estratégias de Comunicação para Produtos Artesanais”, ministradas pelos representantes do Sebrae Tatiana Vicente e Cláudio Cabral.



No encerramento, a Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Simone Sangelis, e a Subsecretária da Pasta Lídia Malafaia, junto a equipe da SMCT-DC, prestaram uma homenagem, in memoriam, à artesã Sueli Moura, falecida em 2023.

Na ocasião, foi exibido um vídeo de arquivo contendo uma entrevista com Sueli e também foi dada uma placa em "homenagem à artesã" para o filho Thiago Moura, que a recebeu pelas mãos de uma das artesãs do município.