Fundec abre inscrições para curso gratuito de Técnico de Enfermagem - Divulgação

Fundec abre inscrições para curso gratuito de Técnico de EnfermagemDivulgação

Publicado 02/04/2024 19:00

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, por meio da Fundec, abriu, nesta terça-feira (02), o período de inscrições para o curso Técnico em Enfermagem.

As inscrições vão até dia 10 de abril, e podem ser realizadas através do site da Fundec (https://www.fundec.rj.gov.br/ edital.php) ou em um dos centros de ensino, dentro do horário de funcionamento. Os interessados devem ter 18 anos completos e ter concluído o ensino médio. É imprescindível a leitura do edital para conferir os pré-requisitos necessários e ficar atento às informações complementares.

Totalmente equipada para atender as necessidades dos alunos, a Fundec oferece laboratórios de Enfermagem para que os estudantes consigam ter acesso a materiais que possibilitem um maior desenvolvimento nas aulas práticas. A Fundec está presente em todos os distritos de Duque de Caxias e o curso de Técnico de Enfermagem é oferecido em cinco centros de ensino: nas unidades Casa Brasil Imbariê, Jardim Primavera, Pilar, Polo Social e Tamoio.