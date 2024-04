Governo do Rio entrega primeiro lote do cartão Recomeçar em Caxias - Divulgação

Governo do Rio entrega primeiro lote do cartão Recomeçar em CaxiasDivulgação

Publicado 02/04/2024 18:56

Duque de Caxias - O primeiro lote do Cartão Recomeçar foi entregue nesta terça-feira (02/04), no Restaurante do Povo, em Duque de Caxias. O governador Cláudio Castro; o prefeito Wilson Reis; a secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, e o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, estiveram presentes na cerimônia de entrega do benefício.



Representando as famílias que perderam seus bens nas fortes chuvas de janeiro deste ano, a pensionista Ana Maria do Nascimento Alves, de 72 anos, recebeu das mãos do governador o cartão que ajudará financeiramente as pessoas a recomeçarem suas vidas.

Governo do Rio entrega primeiro lote do cartão Recomeçar em Caxias Divulgação



Alves contou que perdeu os bens na enchente e que com o benefício irá comprar tudo de novo. Alves contou que perdeu os bens na enchente e que com o benefício irá comprar tudo de novo.

“Perdi tudo durante as chuvas fortes, mas graças a Deus estou tendo a oportunidade de comprar móveis e eletrodomésticos novos. Tenho muita fé e não me desesperei. Eu e minha filha vivemos o caos. Vi minha geladeira enchendo d´água e meu guarda-roupas encharcado, mas clamei a Jesus ajoelhada no quintal e Ele ouviu minhas preces. Quero abençoar a vida dos nossos governantes que estão trabalhando pra gente conseguir conquistar tudo de novo. Muito obrigada”, agradeceu a moradora do bairro Pilar.



Durante o evento, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, declarou que a administração municipal está comprometida com o bem-estar da comunidade.

“Entendemos que as perdas materiais são devastadoras e o impacto emocional também é muito grande, mas quero enfatizar que iremos superar mais esse desafio”.

Governo do Rio entrega primeiro lote do cartão Recomeçar em Caxias Divulgação



Já o governador parabenizou os três anos de funcionamento do Restaurante do Povo, ressaltando que o momento era de alegria, em função da população ter a oportunidade de recomeçar a vida. Já o governador parabenizou os três anos de funcionamento do Restaurante do Povo, ressaltando que o momento era de alegria, em função da população ter a oportunidade de recomeçar a vida.

“Esta terça-feira não é um dia de festa porque não dá pra fazer festa sabendo que as pessoas perderam tudo dentro de suas casas, mas hoje é um dia de alegria porque significa a alegria do recomeço”, finalizou o governador.