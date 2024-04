Brinquedos pet entram em oferta de Natal na Amazon - Reprodução / Pexels

Publicado 04/04/2024 17:27

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, realizará um evento destinado aos pets neste sábado (6), das 10h às 16h, na Praça da Apoteose, localizada no bairro da Vila São Luiz. A iniciativa busca envolver a população através de ações de despertamento sobre a importância da causa.



Nesta segunda edição, além de dicas para cuidados com os animais, outras atividades dinâmicas foram programadas para o público: barraca de adoção responsável de Pet, vacinação antirrábica, banho e tosa (somente para cachorros de pequeno e médio portes, e com agendamento prévio) e adestrador com dicas para treinar cachorros.



A unidade móvel de esterilização e educação em saúde (UMEES) da Fundec estará funcionando, realizando a castração de cães de pequeno e médio porte, previamente cadastrados.



O Batalhão de Ações com Cães (BAC) participará com demonstração para o público.



O objetivo do evento é despertar o interesse de toda população sobre os cuidados relacionados ao seu animal de estimação, através de diversas atividades proporcionadas pela Secretaria, ressaltou o Secretário da Pasta, Ricardo Torres.



A Prefeitura de Duque de Caxias realiza, durante todo o ano, diversas ações para promover o bem-estar animal, como banco de rações para distribuição de alimento para os cachorros (somente para protetores de animais devidamente cadastrados), barracas de adoção responsável, castramóvel e vacinações antirrábicas.



Além disso, o município possui o primeiro hospital veterinário da Baixada Fluminense gratuito, que oferece atendimento médico de várias especialidades, principalmente para animais resgatados por policiais que recebem denúncias de maus tratos.



A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal está localizada na Rua Alameda James Franco, 03 - Jardim Primavera. O órgão está com inscrições abertas para cadastro de tutores que necessitem da distribuição de alimentos para cães no Banco de Rações.