Duque de Caxias vai ganhar Clínica da Dor

Publicado 03/04/2024 19:28

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira, dia 5 de abril, Duque de Caxias receberá um novo Centro de Especialidades Médicas de alto nível: a Clínica da Dor RMA. Localizada na Rua Conde de Porto Alegre, 477 – Sala 901, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, a clínica oferecerá mais de 20 especialidades médicas, incluindo pediatria, fonoaudiologia, nutrição, ortopedia, terapia, psicologia, cardiologia, neurocirurgia, neurologia infantil, terapia ocupacional, entre outras.



De acordo com o médico ortopedista e traumatologista, Péricles Neto, as cirurgias ortopédicas e neurocirúrgicas minimamente invasivas serão os principais destaques da Clínica da Dor:



“Essas cirurgias inovadoras, com incisões menores, prometem reduzir o tempo de recuperação, a dor pós-operatória e os riscos de complicações, com alta no mesmo dia. No campo da ortopedia, visam tratar condições musculoesqueléticas com menos trauma, enquanto na neurocirurgia, prometem tratar condições neurológicas complexas, incluindo doença de Parkinson, estimulação da medula espinhal para dor crônica e neuromodulação para epilepsia e distúrbios psiquiátricos, além de tumores, aneurismas e perda de movimentos”, destaca Péricles.

Outro tratamento importante e que promete ser um alento às mães é o chamado (TEA), que oferecerá todo tipo de suporte às crianças que têm transtorno do espectro autista. O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento que resulta em alterações físicas e funcionais do cérebro afetando o desenvolvimento motor, a linguagem e o comportamento da criança. Embora ainda não tenha cura, pode ser tratado de inúmeras formas. Com o apoio de uma equipe multidisciplinar portadores de autismo, TDAH e Down podem se desenvolver, se comunicar e ganhar estabilidade emocional.



Por conta de uma série de burocracias e regulamentações específicas a Clínica da Dor, atenderá somente de forma particular, enquanto realiza cadastro junto aos planos de saúde com os quais deseja trabalhar. Apesar da qualidade de alto nível, os administradores garantem que os preços das consultas, procedimentos e cirurgias são justos, além disso, para garantir a qualidade e segurança dos serviços prestados à Clínica da Dor é regulamentada, possui licenciamento e certificação dos profissionais de saúde, em conformidade com os padrões de clínica do país.