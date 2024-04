Prefeitura de Caxias realiza aula inaugural do Programa Mulheres Mil - Divulgação

Prefeitura de Caxias realiza aula inaugural do Programa Mulheres MilDivulgação

Publicado 04/04/2024 17:32

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Assistência Social e Direitos Humanos, da Fundec e do governo federal, realizou, nesta quinta-feira (04/04), a aula inaugural do Programa Mulheres Mil, no auditório do Museu Ciência e Vida. O objetivo do Projeto é unir a educação ao trabalho, abrangendo a população feminina em busca de oportunidades de acesso às ações educacionais, elevação da escolaridade e inclusão e permanência no mundo do trabalho.



Segundo o vice-presidente da Fundec, David Santana, o Programa Mulheres Mil é um convênio com o governo federal e coordenado com o MEC, que tem a finalidade de qualificar, resgatar e fomentar a profissionalização e a garantia de direitos das mulheres.

“Temos seis polos distribuídos nos seguintes lugares: Restaurante do Povo, Gramacho , Imbariê, Centenário e Pantanal, a fim de qualificá-las profissionalmente”, disse Santana.



Com um sorriso no rosto, a moradora do bairro Centenário, a cabeleireira Madalena Viana de Araújo, de 27 anos, explicou que já trabalha com a área da beleza e, através do curso, pretende se especializar.

“Trabalho como design de sobrancelha e trancista, mas quero me especializar para me tornar uma profissional reconhecida no mercado de trabalho”.



Também muito feliz com a oportunidade de mudar de profissão e poder oferecer um futuro melhor as duas filhas, a diarista Maria de Fátima de Jesus, de 46 anos, enfatizou que esse é o momento de evoluir profissionalmente.

“Crio minhas filhas sozinha e o curso está me dando esperanças de poder mudar o meu futuro. Não tenho formação profissional e agora vou ter a oportunidade de crescer como profissional. Isto é tão maravilhoso”, disse a moradora do Complexo da Mangueirinha.