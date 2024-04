Entrega do cartão Recomeçar - Divulgação

Entrega do cartão RecomeçarDivulgação

Publicado 04/04/2024 17:37

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, informa que a entrega do Cartão Recomeçar continua nesta quinta-feira (04/04), prosseguindo até sexta-feira (05/04), das 9h às 16h, no Restaurante do Povo, localizado na Rua Frei Fidélis, nº 501.

O primeiro lote parcial foi entregue na última terça-feira (02/04), com a presença do governador do estado Cláudio Castro. O Cartão Recomeçar será entregue mediante apresentação de originais e cópias do documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.