Nany People se apresenta no Teatro Raul Cortez, em Caxias - Divulgação

Publicado 04/04/2024 17:47

Duque de Caxias - Nany People abre a programação do mês de abril no Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, com o sucesso de bilheteria “Nany é Pop”, neste sábado (6), às 20h. No espetáculo, a atriz, que assina a direção e o texto, conduz a plateia falando e cantando sobre o amor em suas diversas nuances, em um divertido solo musical.

A agenda cultural do Teatro ainda reúne uma série de espetáculos infantil e de comédia, como “Era uma Vez”, “Dona Sônia em Eu Não Digo é Nada”, “Comedia Sem Acento convida Santiago Mello” e a comédia romântica “Eu Te Amo”, com Sérgio Marone e Juliana Martins.

Além disso, haverá apresentações de “Um Rio de Som”, com a participação do cantor e compositor Dalto; “Santiagos, O Show”, que relembra os sucessos da carreira do cantor Emílio Santiago, na voz de Aldair Santiago, e Blitz, que fará um show gratuito, com palco aberto para a Praça do Pacificador, às 19h, no dia 30 de abril.

Veja a programação completa:

Nany é Pop

Data: 6 de abril (sábado)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 40,00.

Um Rio de Som convida Dalto

Data: 9 de abril (terça-feira)

Horário: 19h

Ingressos: gratuito (por ordem de chegada e sujeito à lotação).

Dona Sônia em Eu Não Digo É Nada

Data: 11 de abril (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 45,00.

Comedia Sem Acento convida Santiago Mello

Data: 12 de abril (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 20,00.

Era Uma Vez – Espetáculo Infantil

Data: 13 de abril (sábado)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$ 25,00.

Extraviado, uma comédia picante com Thiago Chagas

Data: 13 de abril (sábado)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 25,00.

Dino Thunder – Uma Aventura Jurássica

Data: 14 de abril (domingo)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$ 20,00.

Paulinho convida Quase Originais

Data: 14 de abril (domingo)

Horário: 18h30

Ingressos: a partir de R$ 35,00.

Apóstolo Arnaldo

Data: 18 de abril (quinta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 30,00.

Eu Te Amo

Data: 19 de abril (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 35,00.

Allan Kardec “Um Olhar para a Eternidade”

Data: 20 de abril (sábado)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$ 30,00.

Santiagos O Show - Aldair Santiago canta Emílio

Data: 21 de abril (domingo)

Horário: 18h

Ingressos: a partir de R$ 25,00.

Banda Blitz

Data: 30 de abril (terça-feira)

Horário: 19h

Ingressos: gratuito (palco aberto).

Os ingressos estão disponíveis para compra pelo link: https://linktr.ee/Teatroraulcortez. O Teatro Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, Centro, em Duque de Caxias – RJ.

A programação está sujeita a alterações.