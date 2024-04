Clássico de Maria Clara Machado, é atração no Hospital de Saracuruna - Renato Mangolim/Divulgação

Clássico de Maria Clara Machado, é atração no Hospital de SaracurunaRenato Mangolim/Divulgação

Publicado 05/04/2024 18:34 | Atualizado 05/04/2024 18:45

Duque de Caxias - A história do fantasminha simpático que tem medo de gente e sua relação de amizade com a menina Maribel, invadirá as dependências do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes na próxima quinta-feira, 11 de abril, para mais uma apresentação do Plateias Hospitalares. Realizado por Doutores da Alegria no Rio de Janeiro, o projeto, que existe desde 2009, tem o intuito de levar, mensalmente, cultura gratuita a ambientes adversos, entre eles, hospitais públicos da capital e região metropolitana, sempre com uma agenda variada que inclui música, teatro, contação de histórias, criteriosamente selecionados por meio de edital, pela organização sem fins lucrativos cuja sede está em São Paulo.

Este mês, quem se apresenta no hospital localizado em Caxias, é a CIA PeQuod, que homenageia o centenário de Maria Clara Machado, autora da obra que já remonta quase 70 anos de existência e que é sucesso entre os pequenos.

Inspirada pela estética dos animes e mangás e utilizando a linguagem do teatro de animação, a Cia PeQuod conta a história do célebre personagem, que tem medo de gente, e vive uma grande aventura ao encontrar a menina Maribel, sequestrada pelo temido pirata Cara de Mau. Esse encontro inusitado dá ao protagonista o impulso e a coragem para crescer e enfrentar o mundo.

O espetáculo, adaptado para o ambiente hospitalar, tem duração de 45 minutos. Com direção de Miguel Vellinho e narração de Diego Dienner. No elenco, Caio Passos, Liliane Xavier, Márcio Nascimento, Mariana Fausto, Marise Nogueira e Raquel Botafogo, levam toda a magia do teatro par as crianças, familiares, servidores e colaboradores da instituição.

Ainda em abril, Doutores da Alegria preparou apresentações diversas que envolvem show de mágica e muita música nos seguintes hospitais:

11.04 (quinta) – 14h Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Cia Pequod, com o espetáculo "Pluft, o fantasminha"