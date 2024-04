Prefeitura de Caxias anuncia retorno das obras da Ponte do Pilar - Divulgação

Publicado 08/04/2024 23:07

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (08/04), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, e em parceria com o governo do estado, anunciou a retomada das obras da ponte do Pilar. A ponte irá cruzar os Canais do Pilar e Cintura, ligando a Rua Cinco de Julho, uma das principais do bairro. A retomada do projeto promete mudar toda a logística da cidade e melhorar o trânsito em uma das principais vias do município, a Rodovia Washington Luiz (BR-040).

Estiveram presentes, durante o lançamento da obra, o prefeito Wilson Reis; o secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário; o deputado estadual Rosenverg Reis, além de outras autoridades e vereadores.



O prefeito Wilson Reis falou da conquista que foi a retomada da obra.

“Nós lutamos para devolver aos moradores do Pilar essa obra, que mudará a capacidade logística do bairro, além de melhorar o trânsito da Washington Luiz. O bairro do Pilar merece que seja feito o melhor para a população,” declarou o prefeito.